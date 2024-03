Bronckhorst zoekt naar locaties voor opvang asielzoekers

GEM. BRONCKHORST – Bronckhorst moet dit jaar 221 asielzoekers huisvesten binnen de gemeente. Dit is duidelijk geworden met de ingang van de Spreidingswet.

De opvang van asielzoekers en gevluchte Oekraïners wordt in de regio Achterhoek centraal geregeld. “We willen de opgave zo goed mogelijk verdelen”, meldt de gemeente Bronckhorst. “Een buurgemeente die te weinig asielopvang kan realiseren, kan misschien juist wel extra huisvesting voor Oekraïners bieden.” Zo zijn er afspraken in de regio gemaakt dat Bronckhorst zich richt op de opvang van jonge vluchtelingen tot 18 jaar. Zo worden in de winter al zeventig jongeren opgevangen op camping De Betteld in Zelhem. “We bekijken of het mogelijk is in Bronckhorst voor een langere periode huisvesting voor jonge vluchtelingen te realiseren.” Op dit moment vangt de gemeente daarnaast zo’n 220 Oekraïense vluchtelingen op.

De Spreidingwet vraagt echter niet alleen om huisvesting, maar ook om faciliteiten daaromheen zoals zorg, onderwijs of dagbesteding. Daarnaast stijgt het aantal statushouders dat huisvesting en begeleiding nodig hebben. Tot de zomer zijn dat er in Bronckhorst bijvoorbeeld 38, laat de gemeente weten. “Samen met wooncorporaties kijken we of er meer huurwoningen kunnen komen (permanent of tijdelijk/flex) voor statushouders, maar zeker ook voor onze eigen jongeren en anderen die een huurwoning nodig hebben.”

Wethouder Evert Blaauw is verantwoordelijk voor de opvang en zegt: “Wij willen ons hard maken voor passende huisvesting voor vluchtelingen en statushouders, zodat zij weer een thuis en een toekomstperspectief hebben. Met oog voor alle inwoners van Bronckhorst die een woning zoeken.”