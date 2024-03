Bronckhorst tevreden over zorg

HENGELO – Net als in voorgaande jaren zijn inwoners van de gemeente Bronckhorst erg positief over de zorg en ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdhulp. Zij voelen zich serieus genomen en vinden dat de sociaal consulenten goed kunnen luisteren en vriendelijk zijn. Dat wijst het cliëntervaringsonderzoek 2022 uit dat adviesbureau BMC in opdracht van vijf Achterhoekse gemeenten uitgevoerde.