RHEDEN – Op de Arnhemsestraatweg in Rheden is donderdag 21 maart een gaslek ontstaan in een woning. Om 13.50 uur werden de brandweer en Liander gealarmeerd. Bij werkzaamheden was er een gasleiding geraakt. De hele woning kwam vol gas te staan. Het kostte netwerkbeheerder Liander enkele uren de leiding te vinden en te dichten. De brandweer ontgaste vervolgens de woning zodat de bewoners weer veilig naar binnen konden.

Foto: Persbureau Heitink / Sebastiaan Kleijn