Bosbaden op de Veluwe

DIEREN – Veluwecoach Helene Baarda organiseert vanaf 15 maart weer elke maand een bosbad vanaf activiteitencentrum Veluwse Poort in Dieren. Baarda: “Nu de lente weer in aantocht is, is dit een heerlijk moment om stil te staan bij jezelf in het bos. In plaats van een vrijdagmiddagborrel is dit vrij-mi-bosbad een nog grotere ontspanning. Een beleving waarin je de verbinding aangaat met de natuur. Door een bosbad word je jezelf bewust in het hier en nu, en herstel je de innerlijke wijsheid van je lichaam.” Het thema van dit bosbad is Lente in je Leven, waarin je gaat ervaren wat er in jouw leven wil ontstaan. De kosten bedragen 12,50 euro. Aanmelden kan via info@veluwecoach.nl. Meer informatie over de bosbaden is te vinden op de site van Veluwecoach.