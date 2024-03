Bonte stoet trekt door Velp

VELP – Na de succesvolle editie van vorig jaar, werd op zondag 10 maart voor de tweede keer de halfvastenoptocht in Velp gehouden. Drie weken na carnaval en drie weken voor Pasen werden de carnavalswagens nog een keer opgetuigd om de optocht nog eens dunnetjes over te doen. Carnavalsverenigingen uit de omgeving waren uitgenodigd door c.v. de Narrenkap om aan te sluiten met hun mooie creaties. Het publiek genoot in het zonnetje van de mooie wagens en kleurrijke loopgroepen die door het dorp trokken. Na de optocht kwamen de deelnemers samen in het Narrenhuus voor een gezellige instuif.

Foto: Peter Kars