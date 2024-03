Boekverfilming en natuurspektakel bij Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Ook komende week worden er films vertoond bij FIlmhuis Doesburg in het Arsenaal. Door omstandigheden is de matinee van donderdag 14 maart verplaatst naar donderdag 21 maart. De aanvangstijd is hetzelfde om 14.30 uur. Songs of Earth is daardoor te zien op zondag 17 maart en ook op 21 maart.

Verbonden zijn met de natuur, wat betekent dat? De vader van de regisseur weet dat en hij laat het aan de kijker zien. IJsblauwe gletsjers, klaterende watervallen en knisperend groene loofbomen. Daaronder het zachte getik van de wandelstokken van de 84-jarige Jørgen, waarmee hij voorzichtig de keien op zijn pad trotseert. Zijn dochter, regisseur Margreth Olin, filmt hem een jaar lang als gids door de spectaculaire Noorse vallei Oldedalen, waar haar (voor)ouders opgroeiden. Zoals een oude man betaamt, is haar vader scheutig met familieverhalen, wetenswaardigheden over het dorp en anekdotes uit zijn jeugd. Maar als hij wandelt, omringd door rotsen, dieren én drones, heerst er rust. Het adembenemende landschap wordt bijna uitsluitend begeleid door de geluiden van de natuur, die het London Contemporary Orchestra vertaalde in melodieën. Een groots natuurspektakel, gebouwd op een persoonlijke geschiedenis.

Le Pot-au-feu is op vrijdag 15 en woensdag 20 maart om 20.00 uur te zien.

De gerespecteerde kokkin Eugenie (Juliette Binoche) werkt reeds twee decennia voor de beroemde gourmet Dodin. Hun hechte band vertaalt zich in overheerlijke gerechten die wereldwijd zelfs de meest gerenommeerde chefs versteld doen staan. Dodin en Eugenie delen niet alleen een passie voor koken maar er zijn in de loop der jaren ook romantische gevoelens tussen hen ontstaan. Omdat de geëmancipeerde Eugenie keer op keer Dodins huwelijksaanzoeken afwijst, besluit Dodin om voor haar te koken. De film, naar de roman ‘La vie et la passion de Dodin Buffant, gourmet’ van Marcel Rouff uit 1924, won op het filmfestival van Cannes de prijs voor de Beste Regie. Regisseur Tran Anh Hùng karakteriseert zijn film als ‘een studie naar de uitdaging die de gastronomie stelt aan de de cinematografie’. Deze Franse Oscarinzending is een culinair genoegen met prachtig camerawerk en een sfeervolle mise-en-scène.

filmhuis-doesburg.nl