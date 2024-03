Boekenschuur naar voormalige groentewinkel

BRUMMEN – Noodgedwongen verhuist de boekenschuur van het Brummens Mannenkoor. Was de opslag van de boeken tot nu toe mogelijk nabij het Marktplein, per 2 april brengt de boekenclub zijn boeken onder in de voormalige groentewinkel van Bas Jansen aan de Gravenstraat 2 in Brummen.

Hoewel de afstand tot het Marktplein een grotere is, prijst de Boekenclub zich zeer gelukkig met deze locatie in het centrum en is ze de familie Jansen daarvoor ontzettend erkentelijk. De Boekenclub hoopt dat velen op de dinsdagen de route naar deze voor Brummenaren bekende locatie kunnen vinden. Op dinsdag 26 maart kan men echter van 10.00 uur tot 12.00 uur met de boeken en cd’s nog terecht in de schuur aan het Marktplein. Daarna dus in de Gravenstraat 2.

Zomermaanden

De eerstvolgende maandelijkse Boekenmarkt is op zaterdag 30 maart van 10.00 uur tot 14.30 uur op het Marktplein. Elke laatste zaterdag van de maand wordt de Boekenmarkt gehouden,ook in de zomermaanden. Als bijzonderheid zal op 29 juni 2024 tijdens de markt het Brummens Mannenkoor in de muziekkoepel op het plein een optreden verzorgen.

Op de markt worden veel boeken (vooral jeugdboeken en kookboeken), tijdschriften, cd’s en lp’s aangeboden .Ook is er een nieuwe voorraad legpuzzels. De oproep is dan ook: Kom gerust snuffelen in deze grote voorraad.

Inleveren

Overigens kunnen overtollige boeken etcetera niet alleen in de boekenschuur maar ook tijdens de Boekenmarkt ingeleverd worden.

De eerstvolgende keer dat het Brummens Mannenkoor kan worden beluisterd is op 21 april aanstaande tijdens het Korenfestival in Empe.

brummensmannenkoor.nl