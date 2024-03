Blaasmuziek in Ons Huis Rheden

RHEDEN – Muziekgroepen Die Salländer en Cesticka treden op zondag 17 maart van 13.30 tot 18.00 uur op in Ons Huis in Rheden. Er klinkt Böhmische en Mährische muziek in kleine bezetting onder de noemer ‘Bier, Wein & Blasmusik’. De muzikanten van beide kapellen spelen bij bekende kapellen, zoals de Grenslandkapel, Herman Engelbertinck u.s. Egerländer Musikanten, Muzicanka en de Breethaler. Een kaartje kost 7,50 euro en is alleen online te bestellen via ticketkantoor.nl/shop/bierweinblasmusik.