DIEREN – Op zaterdag 30 maart is er weer een bingo in de Oase. Er worden tien rondes gespeeld. Negen rondes hebben ieder drie prijzen en de laatste is de superronde met een verrassing ter waarde van 50 euro. De kosten zijn 15 euro per boekje voor alle tien rondes. De organisatie vraagt contant en met gepast geld te betalen. Dat geldt ook voor koffie en drank. De aanvang is 19.00 uur; de zaal is open om 18.00 uur.