BEEKBERGEN – Woensdag 20 maart houdt de Confessionele Kring Apeldoorn een bijeenkomst in het Hooge Pad in Beekbergen. Aanvang is 20.00 uur. Spreker dr.ir. Roel Jongeneel is deze avond aanwezig. Hij zal het hebben over thema’s als landbouw, duurzaamheid, zorgen voor de schepping, maar ook over economie en het dagelijks brood.

