Bibliotheek Doesburg gaat verhuizen

DOESBURG – De bibliotheek in Doesburg verhuist samen met de gemeente en andere partners naar het Stadkantoor aan de Leigraafseweg nr 8. Donderdag 28 maart worden de deuren op De Linie 4 gesloten en op woensdag 17 april wordt de nieuwe locatie geopend.

In verband met deze sluiting gaan de spreekuren en het Taalcafé in deze periode niet door. De Boekstartbijeenkomst van 11 april wordt verplaatst naar IKC De Wetelaar, Zanderskamp 95 in Doesburg.