Bewegen in Ons Raadhuis

VELP – Elke week op dinsdag van 11.15 tot 12.15 uur en vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur geeft gepensioneerd fysiotherapeut Willem Ouwehand zijn lessen Bewegen Maar in Ons Raadhuis in Velp.

De lessen zijn opgebouwd volgens een vast stramien: zittend, staand, lopend en soms liggend en met jaren-60 muziek op de achtergrond. De deelnemers beginnen met een heuse warming-up. Dan het onbelast bewegen van de gewrichten, zoals het draaien met schouders, enkels, armen en benen inclusief gebruik van uiteenlopend oefenmateriaal. Daarna volgen de balans- en coördinatie-oefeningen.

Ook conditie en spieropbouw komen aan bod. De oefeningen variëren bijvoorbeeld van op de tenen staan en lopen, opstaan zonder steun, knieën strekken tot oefeningen met een elastische band, die wordt gebruikt om de verschillende spiergroepen te trainen.Een belangrijk onderdeel, waar de ‘oudere jongeren’ veel aan hebben in het dagelijks leven zijn de stabalans- en loopbalans oefeningen (voorkomen van vallen). Docent Willem creëert onder andere met matten, met daaronder ‘obstakels’, een ongelijk trottoir of weg. En daar moeten de deelnemers overheen lopen. Er zijn ook loopplanken om de balans op te oefenen.

Naast de docent is er altijd een assistent aanwezig. Aan deze lessen kan iedereen meedoen. Het maakt niet uit of deelnemers wat slechter zien, fysieke beperkingen hebben of vergeetachtig zijn. “Ik vind de lessen zo heerlijk om te doen omdat de mensen elkaar steunen en helpen. Als iemand een oefening niet aandurft en toch doet krijgt hij of zij spontaan applaus. Of ze nu arm of rijk zijn, of mentale, fysieke of cognitieve problemen hebben. Ze komen allemaal naar de les en helpen elkaar en lachen heel wat af. Want ook de lachspieren worden getraind, en hoe”, aldus Willem. Deelname aan de lessen kost per keer 3,80 euro per keer voor leden of 5,10 euro voor niet-leden

