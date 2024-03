Bevrijdingstoer Lionsclub Doesburg

DOESBURG – De Lions Doesburg houden op zondag 5 mei een bevrijdingstoer door de Achterhoek. Deze is bestemd voor klassieke, sportieve en bijzondere auto’s. De opbrengst is voor de Voedselbank. Tijdens de route zullen de deelnemers het verleden van de oorlog en de bevrijding in de Achterhoek zien en een aantal bijzondere locaties aandoen. Luitenant Generaal b.d. Mart de Kruif zal op diverse locaties vertellen over belangrijke verhalen en getuigenissen uit de oorlog. Wie niet kan of wil deelnemen is er de mogelijkheid om een donatie te doen of te sponsoren. Voor sponsoren is er ook de mogelijkheid om vanaf 17.00 uur deel te nemen aan de barbecue en aanwezig te zijn bij de laatste presentatie van Mart de Kruif.

