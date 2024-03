Beekbergens Toneel vijftig jaar

BEEKBERGEN – Het Beekbergens Toneel bestaat dit jaar vijftig jaar. De groep werd heropgericht in 1974. Dit viert de toneelgroep met muziek en een hapje en drankje na afloop van de komende voorstellingen.

Deze vinden plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 april. Het Beekbergens Toneel zal de klucht ‘Zorgbot 2.0.’ van de Drentse toneelschrijver Henk Roede opvoeren. Het stuk gaat over Hans en Annie, twee bejaarden die nog zelfstandig wonen, maar wel extra zorg nodig hebben. Aangezien het zorgstelsel piept en kraakt wordt de keuze gemaakt om bij wijze van experiment een zorgrobot in te gaan zetten bij Hans en Annie thuis. Dat zien ze totaal niet zitten, maar als Hans de vrouwelijke robot ziet verandert hij direct van gedachten. Dit is het begin van een geweldig toneelstuk vol met humor en hilarische momenten.

De uitvoeringen vinden plaats in de Hoge Weye, Dorpstraat 34 in Beekbergen. In verband met de grote belangstelling bij de laatste uitvoeringen zal de grote zaal worden uitgebreid zodat er voor iedereen voldoende plek is. Het doek gaat klokslag 20.00 uur open en de zaal is vanaf 19.00 uur open. Kaarten zijn vanaf 23 maart verkrijgbaar bij Primera de Damper in Beekbergen en de Echte Bakker Gerrits te Lieren, maar ook gewoon aan de zaal zelf, alleen tegen contante betaling. Kaarten kosten 5 euro. Donateurs kunnen gratis naar binnen met hun donateurskaart.