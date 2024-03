Basiscursus bomen van de Veluwezoom

REGIO – IVN Oost-Veluwezoom houdt in het voorjaar van 2024 een Bomencursus. In drie avonden en bij twee excursies wordt kennisgemaakt met de belangrijkste boomsoorten van de Veluwezoom. Er wordt ingegaan op de eigenschappen en kenmerken van minimaal 10 boomsoorten. De cursus is bestemd voor iedereen die bomen wil leren kennen en herkennen en meer wil weten over de groei en achtergronden van bomen.

De cursusavonden zijn op donderdagavond 18 april en 23 en 30 mei. Deze starten om 19.30 in gebouw De Klaproos in Rheden. De cursusavonden eindigen rond 21.45 uur.

Op de zaterdagen 20 april en 25 mei zijn er excursies in respectievelijk Beekhuizen (Velp) en Dieren. Deze starten om 10.00 uur en duren circa 2 uur.

Inschrijven kan via ivnoostveluwezoom.nl. De kosten bedragen 15 euro voor leden van IVN en 30 euro voor niet-leden. Er is een maximum aantal van 25 deelnemers. Bij grote belangstelling zal de cursus in september worden herhaald.