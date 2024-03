Bamboefluiten in Spankeren

SPANKEREN – De landelijke bamboefluitvereniging Het Nederlandse Pijpersgilde (NPG) bestaat 85 jaar en viert dit met een interactief concert in de Petruskerk in Spankeren. Op zondag 17 maart vanaf 15.00 uur zullen de muzikanten op hun zelfgemaakte bamboefluiten spelen. Zeven ensembles uit het hele land geven een kleine impressie van hun repertoire. “Een unieke gelegenheid om te horen hoe mooi en warm deze fluiten klinken”, aldus het NPG. Ook het publiek wordt uitgenodigd om zo nu en dan mee te doen. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is van harte welkom.

bamboefluiten.nl