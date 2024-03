Avondje lachen in Tonden

TONDEN – Vrijdag 1 maart was het weer zover: na een uitverkochte Tonden Theater Toer in september 2023 en een uitverkocht Cultuur Diner in januari 2024, was ook bij de comedy-avond die op 1 maart in Tonden plaatsvond, sprake van een uitverkocht huis.

De avond vond plaats in de voormalige School met de Bijbel aan de Hoevesteeg in Tonden.

Een kleine honderd mensen genoten van twee finalisten van landelijke festivals. Voor de pauze zette Selma Visscher, finaliste van Camaretten en begeleid op accordeon door Dirk, met haar teksten en liedjes het publiek voortdurend op het verkeerde been. Na de pauze was het de beurt aan Luuk Ranzijn, winnaar van de jury-prijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival, die met verhalen over zijn rij-instructeur en afrekenen bij de kassa in de supermarkt mensen de tranen over de wangen liet lopen. Deze hilarische verhalen wisselde hij af met mooie liedjes waarbij hij zichzelf begeleidde op gitaar of piano.

Na afloop van de comedy-avond, die mede mogelijk werd gemaakt door steun van de Culturele Stichting Brummen, tuimelden de enthousiaste reacties van de bezoekers over elkaar heen: ‘geweldig’, ‘wat een talent’, top avond’ om maar een paar voorbeelden te noemen. “Voor herhaling vatbaar dus, zeker gezien het uitverkochte huis waar sprake van was”, aldus de organisatie.

v.l.n.r. Selma, Dirk en Luuk