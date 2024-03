Auto total loss bij eenzijdig ongeval

VELP – Bij een eenzijdig ongeval op de Waterstraat in Velp is donderdagmidag 28 maart een auto tegen een boom gebotst. De automobilist draaide de Waterstraat op vanuit de Broekstraat. Omwonenden zeggen dat dit met een behoorlijke snelheid gebeurde. De bestuurder verloor de controle over zijn voertuig. De auto heeft meerdere keren getold, heeft door een botsing met een boom vaart verminderd en is vervolgens op de weg tot stilstand gekomen.

Ambulancepersoneel heeft de bestuurder onderzocht en is volgens de politie meegenomen naar het ziekenhuis. Inzittenden van de auto zijn door familieleden opgehaald. Het voertuig kan als verloren worden beschouwd.

Foto: Sebastiaan Kleijn / Persbureau Heitink