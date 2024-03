Anders dan anders in Dorpskerk

RHEDEN – Zondag 10 maart is een ‘Anders dan anders viering’ in de Dorpskerk in Rheden. De viering die begint om 10.00 uur is zonder traditionele liturgie, zonder liedboek en zonder orgelspel. Maar wel met gitaar en zang, mooie muziek, en betekenisvolle woorden. Het thema van dit uur op zondagmorgen is ‘eenzaamheid’, een thema dat helaas nog steeds actueel is voor jong en ouder. Op bijzondere en creatieve wijze wordt het thema belicht en wordt er gezocht naar verbinding. Er is speciale aandacht voor de kinderen, zij zijn van harte welkom met hun ouders, grootouders, broers, zussen, vrienden en vriendinnen. Aansluitend is er koffie, thee en limonade.

Deze viering is ook online mee te beleven of terug te kijken. dorpskerkrheden.nl