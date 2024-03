ALV Dorpsbelang Drempt

DREMPT – Dorpsbelang Drempt houdt haar Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 20 maart in het Dorpshuis Drempt. De aanvang is om 19.30 uur. Naast het formele gedeelte waarbij aanwezigen op de hoogte gebracht worden van de activiteiten in het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst, zal er door de Gemeente Bronckhorst een toelichting worden gegeven op het onderwerp Leefbaarheid en Sport. Tot slot zal Derk Huizinga van “Eigen moestuin eigen voorraad” een inleiding houden over de cursus “Moestuin aanleggen en conserveren”.

Na afloop kan iedereen napraten aan de bar van het gezellige vernieuwde Dorpshuis. De ALV is toegankelijk voor alle belangstellenden uit Voor- en Achter Drempt.