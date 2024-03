Alle teams van DWV spelen thuis

DOESBURG – Zaterdag 23 maart spelen alle waterpoloteams van de Doesburgse Watersport Vereniging (DWV) een thuiswedstrijd in Zwembad Den Helder. Dit is vrij uniek en komt slechts een enkele keer per seizoen voor. Daarom maakt de club hier een speciale dag van met een hapje en muziek. Om 16.15 uur springen de jongste fanatiekelingen het water in om in de loodzware competitie vooral plezier te maken tijdens de wedstrijd tegen De Grunte uit Hardenberg. Om 17.00 starten de mannen van heren 3 met hun wedstrijd tegen ENC heren 5 uit Arnhem. Zij staan op dit moment zevende in de competitie, maar hebben zicht op een paar plekken hoger in de ranglijst.

Om 17.45 uur gaan de altijd fanatieke mannen van heren 2 te water om het op te nemen tegen het 1e van De Berkelduikers uit Lochem. Op dit moment staat heren 2 zesde, maar ze hebben de tweede plek in de competitie goed in zicht. Om 18.30 neemt het damesteam het op tegen De Houtrib/Deltasteur uit Lelystad. De dames staan vijfde, maar hebben ook zicht op de tweede plek. Om 19.30 start de laatste wedstrijd van de dag. Dan gaat het eerste het opnemen tegen De Snippen uit Amstelveen.