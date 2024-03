Alle lichten op groen voor de Lenteloop in Eerbeek

EERBEEK – De voorbereidingen voor de Lenteloop, die op zaterdag 9 maart in Eerbeek wordt gehouden, zijn in volle gang en de inschrijving is reeds geopend. Het was nog heel spannend of het evenement wel door kon gaan, maar inmiddels staan alle lichten op groen.

De inschrijving via social media is eind december al geopend, speciaal voor de sporters die graag hun jaartrainingsprogramma in hun agenda willen zetten. Ruim tweehonderd lopers maakten al gebruik van deze gelegenheid om in te schrijven, waarbij er op alle routes al een mooi aantal deelnemers is. De voorinschrijving is geopend tot 8 maart en voor een aantal afstanden is om organisatorische reden een maximum aantal deelnemers ingesteld. Wie zeker wil zijn van een startbewijs, dient zich dan ook tijdig in te schrijven. Dit kan uitsluitend via lenteloop.nl.

De start is bij Landal Coldenhove. Om 12.30 uur gaat de 1 kilometer lange Kidsrun van start. Tussen 13.35 en 13.15 uur gaan in groepen de deelnemers aan de 5, 10 of 21,1 kilometer verhard of de 10 of 20 kilometer onverhard van start. Wie meedoet aan de 10 kilometer lange wandeling, kan starten tussen 12.30 en 13.30 uur.

Dat de Lenteloop een gewild evenement is, blijkt volgens de organisatie vanuit Actief Eerbeek wel uit de hoeveelheid sponsoren die hun naam graag aan het evenement willen verbinden. Ook de gemeente Brummen draagt bij. Voor de organisatie is het erg belangrijk deze steun te hebben, want zonder hen is het evenement onbetaalbaar en daarmee onhaalbaar.

De Lenteloop wordt georganiseerd door Actief Eerbeek. Deze stichting streeft naar een kwalitatief hoogwaardig evenement dat verbinding creëert tussen mensen en organisaties in Eerbeek en omgeving. De Lenteloop draagt ook bij aan goede doelen die worden aangedragen door verenigingen die zich inzetten bij de organisatie van het evenement.