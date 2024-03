Afwijkende papierinzameling Velp

VELP – Omdat 30 maart de (stille) zaterdag voor Pasen is, wordt de maandelijkse oudpapierinzameling op zaterdag 23 maart gehouden. Vanaf 8.30 uur tot uiterlijk 11.30 uur staat er een papiercontainer op het parkeerterrein naast de Grote Kerk in Velp. De opbrengst van het papier wordt gebruikt voor verfraaiing of verbetering van het kerkgebouw. Naast oud papier kunnen er ook plastic doppen (de opbrengst is voor het opleiden van blinde geleide honden) en houdbare drink – en etenswaren voor de voedselbank worden ingeleverd. Vrijwilligers zijn aanwezig om hierbij te helpen. Bewoners van de flats aan de Zwanensingel en President Kennedylaan, alsmede de flat op de hoek Sophiastraat, kunnen hun oud papier vanaf 8.00 uur in de hal of aan de weg zetten.