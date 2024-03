Afval rapen in Rheden

RHEDEN – De vrijwilligers van Heel Rheden Schoon gaan de komende tijd twee keer op pad om het dorp Rheden vrij te maken van zwerfafval. Op zaterdag 16 maart doet de groep mee met NL Doet. Om 11.00 uur wordt er verzameld bij het Dorpshuis. Na afloop, om 12.30 uur krijgen de vrijwilligers een lunch aangeboden door Incluzio Rheden. Een week later op zaterdag 23 maart is de Landelijke Schoonmaakdag en ook dan gaan er weer vrijwilligers op pad met grijpstokken en vuilniszakken. Joyce van Zwerfafval gemeente Rheden zorgt dan voor wat te drinken en iets lekkers. De start is om 11.00 uur bij de Dekamarkt in Rheden. Iedereen die wil meedoen is welkom. Aanmelden kan bij Anja van Hal via anjavhal@hotmail.com.