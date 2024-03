EERBEEK – Accordeonvereniging Amady houdt op zondag 17 maart een muzikale middag in Cultuurhuis Pater Dekker te Eerbeek. De toegang is gratis. Het concert begint om 14.00 uur en de zaal opent een half uur eerder. De muziekgroep speelt traditionele, klassieke en populaire stukken. Het Ave Verum zal worden gespeeld, evenals Yankee Doodle en The Long Eight. Ook klinken er nummers uit de bekende musical Grease en er is een medley van diverse songfestivalnummers.

