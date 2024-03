Aan de slag met een levensboek

VELP – Op zaterdag 23 maart start de cursus ‘maak jouw eigen levensboek’ in de Zoomerij (bibliotheek) in Velp. Schrijfdocent Marjon Weijzen, fotograaf Jikke Göbel en boekbinder Tessa van Hapert begeleiden deze dagen, die zowel aan schrijven als aan beeldende kunst worden besteed. In vier bijeenkomsten, verspreid over een jaar, maken deelnemers een levensboek met persoonlijke foto’s, teksten en gedichten. Uitgangspunt voor het boek zijn de vier seizoenen, die staan voor: ‘jeugd, bloei, ouderdom en tot rust komen/reflectie’. De cursusdagen zijn zaterdag 23 maart 2024, 29 juni 2024, 21 september 2024 en 11 januari 2025. De workshop duurt van 10.30 tot 15.30 uur, met een lunchpauze van een uur. De cursussen vinden plaats in de Zoomerij Velp en bij Vormpost (Emmastraat 7), het atelier van Tessa van Hapert.

Aanmelden voor deze activiteit is mogelijk dezoomerij.nl/agenda. Het adres van de Zoomerij Velp is Den Heuvel 32 in Velp. Kosten voor de vier cursusdagen bedragen 295 euro.