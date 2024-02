Zonnepanelen op carports bij gemeentehuis

BRUMMEN – Het terrein van het gemeentehuis en de brandweerkazerne in Brummen krijgt nog voor de zomervakantie een flink aantal zonnepanelen. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

Er wordt onder meer een solarparking gerealiseerd op het parkeerterrein. Daarbij worden carports met zonnepanelen geïnstalleerd. Verder komen er zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis, de brandweerkazerne en de wagenloods. De werkzaamheden zullen starten in april of mei. Het doel is om voor de zomervakantie van 2024 alles gereed te hebben.

Het beoogde effect van dit project is om het gemeentehuis, de brandweerkazerne, de wagenloods en de werkplaats energieneutraal te maken wat betreft elektriciteitsverbruik. Hiermee zal een aanzienlijke CO2-reductie van 249 ton per jaar worden gerealiseerd, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van tweehonderd huishoudens, aldus de gemeente.

Wethouder Klimaat & Duurzaamheid Pouwel Inberg noemt de aanleg van de panelen “een fantastische stap naar een duurzamere toekomst voor onze gemeente’. “Dit project onderstreept onze toewijding aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van een groenere leefomgeving voor onze inwoners. We zijn verheugd dat we een goede aannemer gevonden hebben en kijken uit naar de positieve impact die dit zal hebben op onze gemeenschap.”

Het bedrijf Sunprojects zal de panelen installeren.