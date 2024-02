Winterexpositie bij Galerie ’t Arthuus

LOENEN – Tot en met 21 april is bij Galerie ’t Arthuus in Loenen een expositie te zien met schilderijen van de Roemeense Nicoleta Costiuc. Zij gebruikt vaak een gedurfd, onconventioneel kleurenpalet, waarmee ze thema’s onderzoekt die voortkomen uit de natuur en de architectuur. De interactie van het zichtbare en het onzichtbare, de fysieke wereld en de abstractie.

Daarnaast zijn de bronzen vogels van Laurens Spier te zien. Hij groeide op in de nostalgische bronsgieterij van zijn vader en kwam al vroeg in aanraking met het vakmanschap en de kunst. Laurens is een creatieve, gedreven en energieke geest, die zijn brutaliteit weet om te zetten in prachtige beelden.

De keramische dieren van Carla Teer zijn grappig en ontwapenend, in een losse toets geboetseerd. Ze lijken in een beweging gevangen. Ze gebruikt in haar werk verschillende stookmethodes, zoals pitfire, zaagseltechniek, raku, naked-raku en zwartbrand. Van Mieke Diekmann zijn geabstraheerde schilderijen en bronzen beelden in dansfiguren te zien.

Galerie ’t Arthuus is elk weekend op zaterdag en zondag geopend tussen 12.00 en 17.00 uur en daarnaast op afspraak.

06-51447588

arthuus.nl