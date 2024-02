Willen inwoners van Rheden verduurzamen of natuurbehoud?

ELLECOM – Zonnepanelen of een stukje natuur? CDA Rheden wil graag weten hoe inwoners van de gemeente Rheden denken over de mogelijke komst van een zonneveld bij de op- en afrit van de A348 in Ellecom.

Lokale initiatiefnemers hebben plannen gesmeed voor een zonnepark tussen de op- en afrit van de A348, waar die uitkomt op de N317 – Ellecomsedijk. Een gebied van zo’n 4 à 5 hectare groot, eigendom van de provincie, zou ruimte kunnen bieden aan een zonnepark van 2 hectare.

CDA Rheden worstelt met de keuze tussen verduurzaming door middel van de aanleg van zonnepanelen en het behoud van de natuur en het groene karakter van de gemeente. “Wij als CDA redeneren op dit moment erg ‘vanuit het groen’. Maar misschien hechten inwoners wel veel meer belang aan duurzaamheid en wordt zo’n lokaal initiatief breed gesteund”, zegt fractielid Peter Paul Geelen. “De één vindt de op- en afrit toch al een lelijk stukje en vindt dat zo’n zonnepark er nog wel bij kan. Ikzelf denk: het is al niet zo mooi, koester het groen.”

Uiteindelijk is het natuurlijk aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de aanleg van het zonnepark. CDA Rheden wil graag weten wat de inwoners van de gemeente hierover denken voor zij hier een definitief standpunt over inneemt. “Niet alleen in dit geval, maar ook omdat er wordt gewerkt aan een visie over de identiteit en inrichting van onze gemeente”, aldus Geelen.

CDA Rheden legt de inwoners verschillende opties voor: een stevige keuze voor groen en versterking van natuur en landschap of een stevige keuze voor klimaat, waarbij ook de gemeente Rheden een steentje bijdraagt. Geen voorkeur doorgeven kan natuurlijk ook. Dit kan via info@cdarheden.nl of in de poll die de partij heeft gepost op Facebook, Instagram en X (Twitter).