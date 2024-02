Wijnproeverij Lions Brummen

BRUMMEN – Lions Club Brummen wil mantelzorgers in de gemeente Brummen een leuke attentie aanbieden. Om dit te bekostigen is er op vrijdag 9 februari vanaf 20.00 uur een wijnproeverij bij proeflokaal Concordia in Brummen. Een entreekaart kost 20 euro en zijn te koop via info@lionsclubbrummen.nl. Mantelzorgers die de attentie willen ontvangen, kunnen zich tot 16 februari aanstaande aanmelden bij Stichting Welzijn Brummen via mantelzorg@welzijnbrummen.nl.