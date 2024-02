Werk Don Buma ‘bij de dokter’

VELP/DIEREN – Tot en met half april toont beeldend kunstenaar Don Buma zijn werk ‘bij de dokter’. In de Dierense huisartsenpraktijk Hagenau en gezondheidscentrum Een Plus in Velp zijn schilderijen van hem te zien.

De schilderijen van Don Buma lopen als een rode draad door zijn leven. Zijn ideeën ontstaan uit belevenissen in landschappen, die hij vaak in acryl op papier zet. Buma werkt veel met acryl, maar zou ook maar zo teer of zeezand in zijn kunst kunnen verwerken. Zijn creativiteit zit in alle dingen die door zijn handen zijn gegaan: stenen, hout, ijzer, water, kunststof en ga zo maar door. Het ontwerpen van iets, het maken ervan, aan alles ging altijd een kleine tekening vooraf. Dit zijn tekeningen met kleine teksten, die al snel hun actualiteit verloren omdat er alweer een nieuw idee geboren was. “Je moet nooit te lang met hetzelfde bezig blijven”, zegt hij daarover.

‘Bij de Dokter’ is een initiatief van Nieuwe Ruimte, het podium voor beeldende kunst in de gemeente Rheden en de huisartsengroepen Hagenau en Een Plus.

nieuwe-ruimte.nl