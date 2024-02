Waterpolo-mini’s ZV de Spreng maken wedstrijddebuut

BRUMMEN – De waterpolo-afdeling van de Brummense zwemvereniging De Spreng groeit. De mini’s van 6 tot en met 8 jaar maken spelenderwijs kennis met de sport, waarbij plezier in het water voorop staat. Tijdens de trainingen leren ze de grondbeginselen van het waterpolo, zoals de zwemslagen benen om en om, baltechniek, gooien en vangen, schieten op doel en het leren spelen in teamverband.

Zaterdag 20 januari speelde het team de eerste wedstrijd in ondoep water. De spelers hadden allemaal gespannen gezichtjes toen ze het bad binnenkwamen. Er stond veel publiek op de kant. Scheidsrechter Mark Donatz legde met veel geduid waarom hij op bepaalde momenten floot. Ondanks de spanning hebben de kinderen enorm genoten van hun eerste wedstrijd. Bij elk doelpunt werd er luid gejuicht en geklapt door het publiek. Uiteindelijk is de winst voor ZV de Spreng, maar beide teams lopen trots en enthousiast het zwembad uit. Deze eerste wedstrijd smaakte zeker naar meer.

Kinderen die zwemdiploma A hebben en eens waterpolo willen proberen, kunnen vier keer gratis meetrainen. Hiervoor kunnen ze zich via waterpolo@zvdespreng.nl opgeven.

Foto: Marion Fotografie