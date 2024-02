Wandeling voor vrijwilligers door het Carolinapark

RHEDEN/ROZENDAAL – Vrijwilligers uit de gemeenten Rheden en Rozendaal kunnen op woensdagmiddag 28 februari meelopen met een wandeling door het Carolinapark in Dieren. Organisator is het NIO, een netwerk voor vrijwilligers.

De start van de wandeling is om 14.30 uur bij De Oranjerie in het park. De NIO-Kerngroep heeft deze netwerkwandeling speciaal uitgezet voor vrijwilligers vanuit verschillende organisaties, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen. Ap Lammers, de voorzitter van Stichting Oranjerie Dieren, sluit als gids aan. Deze zeer betrokken inwoner van Dieren-Zuid vertelt met plezier over de wetenswaardigheden van het Carolinapark en de tegenover gelegen Mariatoren.

De wandeling duurt ongeveer een uur met ter afsluiting een kom erwtensoep in De Oranjerie. Remon Harms, die de medewerkers van De Oranjerie begeleidt, vertelt de vrijwilligers graag over de bijzondere locatie en doelstelling van dit petit café. De Oranjerie biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek.

Deze netwerkwandeling is één van de activiteiten die de NIO-Kerngroep organiseert waarbij vrijwilligers elkaar kunnen vinden. Op 26 maart verzorgt de NIO-Kerngroep een thema-netwerkbijeenkomst ‘Grenzen stellen – Nee is ook jouw antwoord’.

De Oranjerie ligt in het Carolinapark aan de Hogestraat 9a in Dieren-Zuid. De deelname aan de netwerkwandeling is gratis. In verband met de catering is aanmelden verplicht. Dit kan tot en met vrijdag 23 februari via netwerknio@gmail.com.