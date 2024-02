Wandelen op Biljoen en Beekhuizen

VELP – IVN Oost-Veluwezoom begeleidt maandag 4 maart een wandeling rondom landgoederen Biljoen en Beekhuizen in Velp. Hierin staan heel verschillende onderwerpen centraal, zoals bladknoppen, beesten, biodiversiteit, bos, boombast, boomsilhouetten en bodem. Maar ook de historie van Biljoen en Beekhuizen komen aan bod. De wandeling start om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats aan de Van Spaenallee naar kasteel Biljoen en duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

