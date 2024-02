Waardige holocaustherdenking in Doesburg

DOESBURG – Zaterdag 28 januari verzorgde het 4-5 mei comité in Doesburg de jaarlijkse holocaustherdenking. De bijeenkomst begon met het voorlezen van het gezicht ‘Vergeten’ van Gytha te Nijenhuis en een woord van burgemeester Loes van der Meijs. Hierna werden de fakkels ontstoken voor een stille tocht door de stad. Deze begon bij Museum de Roode Tooren, waar bij de vitrine met overblijfselen van de synagoge een bos bloemen werd geplaatst. Daarna vervolgde de stoet, onder begeleiding van een trommel, de route langs alle Stolpersteine. Bij iedere steen werden de naam en data genoemd en een witte roos neer gelegd.

Na afloop van de tocht konden de aanwezigen nog een kopje koffie of thee drinken in de burgerzaal van het stadhuis en even napraten. Deze tocht wordt sinds 2020 in Doesburg gehouden, ieder jaar op de 27e januari.

Foto: Hanny ten Dolle