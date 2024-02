DIEREN – De afdeling Dieren e.o. van de Vrouwen van Nu heeft op woensdag 7 februari haar trouwe leden in het zonnetje gezet. Op de foto staan Wil Kip en Lika van Gessel, die beiden 12,5 jaar lid zijn. Hennie Jensen en Riet van Binsbergen zijn allebei 25 jaar lid. Jannie Flierman is zelfs 55 jaar lid. De vereniging is erg blij met haar trouwe leden, maar verwelkomt ook regelmatig en graag nieuwe leden.

Foto: Joke Wierenga

vrouwenvannudieren@gmail.com