Vrachtwagen gekanteld op N317

DOESBURG – De N317 tussen Doesburg en de rotonde van de N338 was vrijdagmorgen 9 februari afgesloten door een gekantelde vrachtwagen. De tankauto met diervoeders reed van Doetinchem richting Dieren toen de oplegger loskwam van de trekker en in de berm kantelde. De chauffeur wist te voorkomen dat ook de trekker op zijn kant in de berm terecht zou komen en bleef ongedeerd.

De combinatie was geladen met 34 ton aan diervoer, waarvan een deel op het wegdek belandde. Een speciale vrachtwagen heeft de tankoplegger leeggezogen en een grote kraam heeft het voertuig weer op het asfalt gekregen.

