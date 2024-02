Voorjaarseditie Fitkidz van start

BRUMMEN – Op 1 maart gaat de zesde editie van FitKidz Sportclub Brummen van start. Fitkidz heeft als doel om de jeugd uit groep 3 tot en met 8 van de basisscholen in het dorp Brummen (meer) in beweging te krijgen. De kinderen mogen gratis kennismaken met diverse sporten.

FitKidz is een samenwerking tussen de voetbalvereniging Sportclub Brummen, Stichting Sportkompas, Stichting Welzijn Brummen en de andere sportverenigingen in Brummen. Maar ook de brandweer en ambulancemedewerkers worden er zoveel mogelijk bij betrokken.

Vrijdagmiddag 1 maart van 15.00 tot 16.30 uur gaat FitKidz van start. In totaal wordt er op acht vrijdagmiddagen tot en met 19 april een gevarieerd (sport-)programma aangeboden door de buurtsportcoaches van Sportkompas en de trainers van diverse sportclubs in Brummen. Als thuisbasis worden de velden van voetbalvereniging Sportclub Brummen gebruikt. Bij slecht wordt uitgeweken naar de sporthal of de kantine van Sportclub Brummen.

Opgeven kan via fitkidz@sportclubbrummen.nl, onder vermelding van naam, school, groep en telefoonnummer.