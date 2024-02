Voetballers stimuleren leerlingen om te lezen

REGIO – Voetbalclub Go Ahead Eagles Deventer, de Bibliotheek Deventer en BIJ de Bieb hebben de handen ineengeslagen om basisschoolleerlingen en leerlingen van het praktijkonderwijs te stimuleren om te lezen. In het leesproject ‘Scoor een boek!’ wordt lezen gecombineerd met voetbal.

Sinds 5 februari lezen 32 groepen van 28 scholen in het werkgebied van beide bibliotheken, waaronder de gemeente Brummen, zo veel mogelijk boeken in de klas. De leerlingen worden hierbij aangemoedigd door videoboodschappen van voetbalspelers Bas Kuipers, Evert Linthorst en Dean James. Ook leesconsulenten Charise, Mandy, Hanny, Esther, Chantal, Dorine en Karien van BIJ de bieb en de leerkrachten van de scholen spelen een belangrijke rol.

Daarnaast gaan leerlingen ook thuis aan de slag om allerlei opdrachten te voltooien rondom lezen, waarbij ook het thuisfront wordt gestimuleerd mee te lezen.

Zoals ook bij een voetbalwedstrijd, is er gestart met een aftrap als startsein voor het project ‘Scoor een boek’. Leerlingen kunnen met het lezen van boeken stickers verdienen of voetbalshirtjes op een poster inkleuren. Na ruim tien weken lezen sluiten de leerlingen het project af met een Meet & Greet in de bibliotheek en sommigen zelfs ook nog sportief af op het voetbalveld.