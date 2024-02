Vesper in de veertigdagentijd

RHEDEN – Op zondag 3 maart, in de veertigdagentijd, wordt in de Dorpskerk van Rheden een muzikale vesper gehouden. De vesper is geënt op de Lutherse traditie, begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur.

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en versobering, ter voorbereiding op het paasfeest. Dit klinkt door in de liederen, schriftlezingen en teksten die in deze viering te horen zijn. Het Kerkmuziek Ensemble Arnhem, onder leiding van Kees van den Haak, brengt liederen ten gehore van onder andere Melchior Franck en Dietrich Buxtehude. Het ensemble bestaat uit violisten Immelie Backhuijs en Vivianne de Graaff, Klaas Spijker op continuo en kabinetorgel, sopraan Nelleke van Eijsden, alt Hans Schimmel tenor Klaas Spijker en bas Ton Tegelaar Het hoofdorgel wordt bespeeld door Kees van den Haak.

De kerk opent zondag om 19.00 uur. De toegang is gratis, na afloop wordt een vrije gift gevraagd.