Vertelling van de Judas Passion

LAAG-SOEREN – Op zondag 18 februari vertellen Frans Ort en Tineke van Middelkoop in de Boskapel in Laag-Soeren het verhaal van de man uit Kirjat, in een Judas Passion. De vertelling wordt afgewisseld met muzikale improvisaties door Ronald Brons.

Deze week is de 40 dagen-tijd begonnen, de veertig dagen voor Pasen. Het is een tijd van bezinning. In dat kader wordt deze Passion verteld, rondom de figuur van Juda, de man uit Kirjat. Hij is de meest verguisde leerling van Jezus en wordt vaak afgeschilderd als de grote verrader. De vertelling duurt ongeveer een uur. Daarna is er gelegenheid om nog wat verder na te praten. Aanvang is 20.00 uur.

f.ort@pgzuidoost-veluwezoom.nl