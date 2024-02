Verhalen voor de allerkleinsten

RHEDEN – Zondag 25 februari tussen 11.00 en 15.00 uur wordt er elk uur een spannend verhaaltje voorgelezen bij het Bezoekerscentrum van Nationaal Park Veluwezoom in Rheden. Kinderen tussen 3 en 7 jaar kunnen luisteren naar het verhaaltje over ‘Edje het hertje’ en ‘Brammetje het lammetje’. De toegang hiervoor is gratis en aanmelden is niet nodig.

Tot en met eind maart kan elke dag de speurtocht ‘Brammetje het lammetje’ worden gedaan. Deze is aan te schaffen aan de balie van het Bezoekerscentrum.