Velpse genomineerd voor Vrouw in de Media Award 2023

VELP – Marijke Naezer uit Velp is genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2023. Zij is een van de tien genomineerden uit Gelderland.

Naezer is zelfstandig onderzoeker en expert grensoverschrijdend gedrag. Ze is het afgelopen jaar vaak geïnterviewd over grensoverschrijdend gedrag op universiteiten, ook op haar eigen Radboud Universiteit. Dat vereist lef en moed, iets waar het volgens haar in de aanpak vaak aan ontbreekt. Marijke geeft heldere uitleg in een jaar waarin grensoverschrijdend gedrag vaak in het nieuws was.

Met de Vrouw in de Media Awards willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar te zijn in de media en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. Tot en met 14 februari kan er op de genomineerden per provincie gestemd worden op vrouwindemedia.nl.

De winnaars komen vervolgens op de nominatielijst voor de landelijke Vrouw in de Media Award 2023. De Awards worden voor de vijftiende en laatste keer georganiseerd door sprekersbureau ZijSpreekt en expertdatabase Vaker in de Media (VIDM).

Foto: Mariëlle Schiphorst-Dolman

Bijschrift: Marijke Naezer uit Velp is het afgelopen jaar vaak geïnterviewd over grensoverschrijdend gedrag op universiteiten, ook op haar eigen Radboud Universiteit.