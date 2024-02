Veel talent bij talentenjacht in Drempt

DREMPT – De jeugdvereniging Drempt organiseerde voor de tweede keer de mega-playbackshow ‘Drempt Got Talent’. Alle leerlingen van de basisscholen uit Drempt, Doesburg, Hummelo, Keppel en omgeving mochten zaterdag 27 januari hun talenten laten zien in het Dorpshuis in Drempt.

Het was er zaterdagmiddag dan ook druk met ouders, grootouders en belangstellenden die kwamen om de leuke acts te zien en horen. Er werd gegoocheld, geplaybackt en gedanst alsof de kinderen dit al jaren deden. Amber Achterkamp zong het liedje ”The loneliest’ van Maneskin zelfs live en dat deed ze geweldig. Het was voor de jury helemaal geen makkelijke taak de winnaar te kiezen. Uiteindelijk werden de winnaars Sky Verhey en Noor en Ireen Bremer met een dans op de muziek ‘Alles is gevoel’ van Flemming.

Foto: Hanny ten Dolle