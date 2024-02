Veel publiek bij 55e Klarenbeekse carnaval

KLARENBEEK – Voor 55e keer heeft Klarenbeek uitbundig carnaval gevierd. Rijen dik stonden zaterdag de bezoekers bij prima winterweer langs de Hoofdweg en Klarenbeekseweg in Klarenbeek om een van de grootste carnavalsoptochten uit de Stedendriehoek te bekijken. Zo’n 78 wagens en loopgroepen vormden een lange optocht, waar niets te gek was. Het was een bont geheel, waarbij veel actuele thema’s ludiek werden uitgebeeld.

De Neutenkrakers hebben een prima carnavalsfeest beleefd met het bouwerscafé, kinder- en jeugdcarnaval, grote optocht en uitverkochte feesten. Op donderdagavond werd door Prins Matthijs het Krakershol officieel geopend bij Gewoon Neut. Elk jaar weer wordt het kinder- en jeugdcarnaval druk bezocht in het Neutendarp. Voor de kinderen tot en met groep 4 was er in de middag een spel-doe-feest-carnavalsmiddag, die werd bezocht door ruim honderd kinderen.

Zaterdag was de dag van de grote carnavalsoptocht door het Neutendorp. Met 78 inschrijvingen en meer dan duizend deelnemers was het weer een prachtige optocht om te zien. Vele belangstellenden uit de buurtdorpen zijn richting Klarenbeek gekomen om naar alle creaties te kijken waar zoveel werk in is gestoken door alle deelnemers. Aan kop van de optocht reed de wagen van de organiserende vereniging: CV De Neutenkrakers met Prins Matthijs, prinses Angelique, adjudant Marcel en de hofdames. Vele actuele thema’s kwamen daarna voorbij.

Zaterdagavond was het volle bak in het Krakershol. Meer dan tweeduizend bezoekers zaten in de zalen en feesttent. DJ Magnus wist wederom het publiek gek te krijgen met diverse shows. Al jaren is Magnus uit Oldenzaal de vaste DJ van De Neutenkrakers. In de Stuitertent gingen de DJ’s geheel los. De feesttent stuiterde werkelijk door het feestgedruis.

Zondag wordt in Klarenbeek ook wel Crazy Sunday genoemd. Op deze afsluitavond waren honderden bezoekers die tot laat in de avond het feest lieten horen. Voor het eerst was maandag ook toegevoegd aan het carnavalsgedruis. Onder het motto ’de laatste borrel’ werd nog gezellig nagepraat een zeker de laatste borrel gedronken.

Foto: Henny Versteeg