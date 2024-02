Veel animo voor Rondje Oud Loenen

LOENEN – Het bestuur van de Stichting Historie Loenen had zondag 18 februari zeker geen klagen over de belangstelling in ontmoetingscentrum De Bruisbeek. Voor deze middag was een videopresentatie gepland met oude foto’s en prenten van Oud Loenen. Door de stichting was weer een enorme hoeveelheid beeldmateriaal verzameld, dat op een groot videoscherm werd gepresenteerd. Henk Slief en Adriaan Klomp zijn er lang druk mee geweest om een selectie te maken van het materiaal.

Na een aarzelend begin om 13.00 uur stroomde de zaal toch vol. Vooral oud-Loenenaren die naar elders waren verhuisd kwamen deze middag kijken naar de fraaie beelden. Henk Slief had bij deze presentatie de taak om een toelichting te geven op de vaak wat onbekende foto’s. Vaak kreeg hij uit de zaal informatie die hem zeer welkom was.

Er werden niet alleen huizen en plekjes getoond, maar ook foto’s van families en verenigingen. Ook werden verschillende gebouwen getoond waarvan men het erg jammer vindt dat deze zijn verdwenen uit de Loenense dorpgemeenschap. Slief wees vooral op het gevangenisje en de ‘veldwachterswoning’, die ondanks het verzoek van de stichting toch zijn gesloopt. Verschillende oude gebouwen zijn in vlammen opgegaan, zoals Het Stroobroek, café Het Centrum en de voormalige wasserij De Bovenste Molen.

De bezoekers hebben urenlang kunnen genieten van deze presentatie en waren na afloop vol lof over de mooie serie die is vertoond. Ook de nieuwe voorzitter van Stichting Historie Loenen, Maurice Blom, toonde zich zeer tevreden over de opkomst en het verloop van dit Rondje Oud Loenen. Blom is sinds kort voorzitter. Hij volgde Jan Janssen op in deze functie. Samen met zijn team gaat Blom weer enthousiast werken aan de nieuwe activiteiten van de stichting.

De fraaie villa Het Stroobroek is door brand verloren gegaan