Valentijnsochtend in Lieren

LIEREN – Op woensdag 14 februari werd er een Valentijnsochtend gehouden in De Huiskamer van Lieren. Alle gasten kregen koffie of thee en een koek in de vorm van een hart.

Er werd op deze ochtend een deel van een legende uit de middeleeuwen voorgelezen over een bijzondere monnik die in een klooster in Italië woonde. Hij luisterde aandachtig naar alle verhalen van passanten die vaak gebukt gingen onder de zware lasten van het bestaan, ziektes, honger, armoede en oorlogen. Door te luisteren bracht hij even een lichtpuntje in hun vaak zo moeizame bestaan. Als zij weer vertrokken, nam hij hen mee naar de kloostertuin, plukte een roos en gaf die mee naar huis. Door onderweg aan de roos te ruiken kon men voor even terugdenken aan het fijne gesprek en de zorgen even vergeten. Zomaar een plotseling vriendelijk gebaar. De naam van deze monnik was Valentinus, bij ons beter bekend als Valentijn.

Alle gasten van De Huiskamer kregen bij vertrek een roos mee met de volgende woorden: “Zoals Valentijn al eeuwen geleden een luisterend oor bood, zo willen wij als Huiskamer er ook voor jullie zijn. Even van huis weg, even een gesprekje of spelletje. Mag de roos daartoe een onderstreping en herinnering zijn.”

De Huiskamer van Lieren opent iedere week op woensdag de deuren van 10.00 tot 12.00 uur voor een kop koffie/thee en gezelligheid. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen uit Lieren Oosterhuizen, Beekbergen en naaste omgeving. Adres: Lierderstraat 7 in Lieren.