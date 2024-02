Twee scholen in Loenen gaan samen

LOENEN – Basisscholen De Tweede Stee en De Poort in Loenen gaan vanaf 1 augustus 2024 samen verder als één basisschool. De fusie leidt volgens directeur Chantal Hagen tot een toekomstbestendige dorpsschool.

“Op de nieuwe school kunnen alle kinderen in Loenen passend en kwalitatief goed basisonderwijs in een nieuw te bouwen schoolgebouw volgen”, zegt Hagen.

Terwijl het onderwijs gewoon doorgaat, werken beide scholen vanaf dit schooljaar intensief samen om een goede basis te leggen voor de start van de nieuwe school. Op de locatie van De Tweede Stee aan de Reuweg komt een nieuw en eigentijds schoolgebouw, dat volgens planning begin 2026 haar deuren opent. Totdat het nieuwe gebouw klaar is, krijgen de leerlingen van de nieuwe dorpsschool vanaf de fusiedatum les op de locatie van De Poort aan de Hoofdweg.

Het proces rondom de tijdelijke huisvesting is momenteel in volle gang. Het schoolgebouw aan de Hoofdweg wordt uitgebreid met een aantal noodlokalen zodat er ruimte ontstaat voor acht groepen. Beide schoolbesturen, de medezeggenschapsraden, de gemeenteraad, de Nederlandse Katholieke Scholenraad en de ouders zijn positief over de fusie. De nieuwe school valt onder de vlag van de Veluwse Onderwijsgroep en heeft nog geen naam. Daarover kan iedereen in Loenen de komende weken meedenken.