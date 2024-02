Treintjes kijken in Dieren

DIEREN – Treinliefhebbers verzamelden zich afgelopen weekend in Theothorne in Dieren. Zaterdag 17 en zondag 18 februari hield Modelspoorclub Veluwezoom uit Dieren een modelspoorshow. Een mooie grote Zwitserse baan met veel Zwitserse treinen was speciaal voor deze gelegenheid in bedrijf. Veel bezoekers aanschouwden de mooie baan met de vele details. Ook waren er nog vijf andere banen te bekijken van andere clubs en een enthousiaste modelspoorhobbyist. Veel ouders met kinderen kwamen een kijkje nemen. Speciaal voor jonge kinderen was de zogenaamde C-Trak baan opgesteld. Hier mochten zij zelf de treintjes besturen. Een hele leuke ervaring voor jong en oud.

Foto: Aart van Raalte