Training voor weerbaarheid

DOESBURG – Binnenkort gaat de twaalf weken durende Rots en Water weerbaarheidstraining voor kinderen van start in Doesburg. Op woensdag 21 februari is er een informatiebijeenkomst.

Een Rots en Water training is een fysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar. Ze leren hoe zij zichzelf kunnen beheersen, reflecteren en vertrouwen. Ook leren ze beter communiceren en samenwerken met anderen. De training bestaat uit oefeningen en spelletjes.

De training gaat van start met een informatiebijeenkomst op woensdag 21 februari, van 16.00 tot 17.00 uur in de gymzaal aan de Wilgenstraat. Hierna beslist het kind samen met de ouders of hij mee wil doen. De informatiebijeenkomst en training zijn gratis voor kinderen uit de gemeente Doesburg. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 februari bij Ward Terpstra van Kia Ora via info@kia-ora.nl of 06-37283518.